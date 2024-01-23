電視面板春燕到 2月可望大反攻

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1月下旬面板報價

市場研究機構TrendForce公布最新1月下旬面板報價，隨著面板廠加大減產力道，再加上偏光片缺料問題發酵，1月下旬電視面板和監視器面板價格全面止跌，32吋率先小漲1美元。2月農曆年假期間，主要面板廠擴大歲修，平均稼動率下探55～60％，2月電視面板價格有機會全面反彈。

面板價格提前觸底，第一季就有機會反彈上漲，面板股提前慶祝，面板雙虎股價連番走揚。群創22日股價上漲0.61％作收，收盤價16.55元、續創波段新高，成交量達20.2萬張。友達22日上漲0.27％作收，收盤價18.35元，成交量約4.39萬張。

TrendForce研究副總范博毓表示，近期電視面板供需狀況持續好轉，供給面來看，面板廠在淡季加大減產力道、喊止跌，另一方面則是有補償膜供應商ZEON停工問題，引發偏光片供給缺口，均有助於支撐面板價格。需求面來看，大陸品牌針對北美退稅季需求備貨，因此電視面板需求有所回升。隨著客戶拉貨動能增加，1月份電視面板價格全面止跌，部分32吋低價產品還小漲1美元，讓面板產業提前看到春燕。

IT面板來看，監視器面板和筆電面板的價格走勢分歧。面板廠積極控產，監視器面板和電視面板產能連動性高，供給量收斂，此外，因應2月份農曆年假，品牌廠1月份提前拉貨，對於1月份的價格有支撐，因此1月份監視器面板價格可望全面止跌持平。

筆電面板在去年底備貨告一段落，1月份需求相當疲弱，淡季效應明顯，價格還是持續走低。預估16：9 IPS面板價格小跌0.1美元，16：9 TN面板因為供給少，價格持平，16：10 IPS面板價格平均跌幅約0.2～0.3美元。

范博毓表示，2月來看，因為農曆年假期間面板廠擴大歲修，預估平均產能利用率下探55～60％、來到近年來的低點。此外，ZEON何時復工沒有時間表，在停工一個月之後，2月份補償膜會有供給缺口，影響VA電視面板供貨，也讓面板廠更有底氣喊漲價，預期2月份電視面板就有機會全面小漲。