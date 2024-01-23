穿戴裝置爆發 三星、蘋果搶攻生物感測

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美國聯邦巡迴上訴法院日前針對於蘋果（Apple）與Masimo專利糾紛做出裁決，指出蘋果在美國須停售Series 9和Ultra 2兩款具有血氧功能的Apple Watch。不過，集邦科技（TrendForce）認為，蘋果短期因專利糾紛，需先透過軟體移除血氧偵測功能，但生物感測功能與穿戴裝置的結合有技術與需求做為後盾，仍看好該市場中長期成長力道，預估至2028年生物感測技術於智慧手錶及手環應用的產值將達4.22億美元，2023～2028年複合成長率約14.7％。

根據TrendForce分析，2024年蘋果與三星不約而同為新款手錶加強現有生物感測功能的精準度，以光體積變化描記圖法（Photoplethysmography, PPG）偵測心率、血氧，做為個人健康管理。

據悉，目前蘋果、三星（Samsung）、Google Fitbit等均積極發展生物感測市場，紛紛在穿戴式裝置上增添生物感測應用。除了蘋果為Series 9和Ultra 2兩款產品添加血氧功能外，三星旗下Galaxy Watch6系列也可即時偵測心率、血氧、血壓以及紀錄心電圖，追蹤心血管健康狀況；而Google Fitbit 6則是進一步升級健康感測功能以及演算法，能更精確、迅速的讀取用戶健康資訊。

TrendForce進一步說明，穿戴式裝置品牌廠商布局上的兩大主軸策略包含生物感測的功能增加與感測精準度提升，不僅能提升產品特色、更能刺激消費者購買意願與市場動能；而生物感測結合健康管理的基礎下，未來更有機會與醫療、保險系統、甚至與車載作業系統結合。因此，生物感測技術的軟硬體專利的完整布局更成為品牌廠商的核心技術。