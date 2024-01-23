台達、光寶科 續衝刺電動車

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2023年全球汽車市場復甦，電動車銷量增長尤其顯著，然因去年基期過高，加上大環境變數，研究機構對今年電動車出貨年增率看法保守，預估2024年全球市場年增率僅逼近三成，較去年下滑約10個百分點，電動車市場增速減緩，台達、光寶科等大廠如何彎道超車，成為2024年新考驗。

DIGITIMES發布最新《電動車產業報告》，預估今年全球電動車銷量雖有望上看1,842萬台，惟今年電動車市場年增率僅29.6％，成長坡度似有減緩跡象。

細究2023年全球電動車三大主力市場，依序為中國、歐洲、美國，合計銷售比重逾九成。其中，第一大市場中國因政策補貼與品牌降價帶動，推升去年銷量達850萬台，年增220萬台。第二大市場歐洲，去年因俄烏戰爭，買氣受影響，但銷量仍有300萬台。

至於排名第三的美國，去年因Tesla德州新廠產能增加，再加上傳統車廠推出多款電動車，去年銷量直上160萬台，年增幅高達78％。

不過，研調預估今年動能趨緩，中國估年銷量達1,100萬台，全球占比近6成；歐洲估為360萬台，估全球占比下修為19.5％；另美國市場將增至210萬台，全球占比與2023年差異不大，為11.4％。

長期布局電動車的台達指出，美國UAW（汽車工人聯合會）罷工、市場高利率、戰爭等不利因素影響下，造成近期電動車市況疲軟；但整體而言，電動車仍是長線趨勢，台達對於電動車的布局及投資，不但不會減少，甚至還會增加，今年還特別獨立出交通範疇，以聚焦電動車動力系統發展。

光寶聚焦資訊消費、雲端與光電車用各4：3：3的業務組合目標方向不變，在車用布局方面，除了既有LED照明、ADAS模組外，光寶亦跟進積極衝刺電動車DC（直流）快速充電市場，去年第四季集團子公司美國Power Innovations International Inc.（Pii）也跟進推出Level 3電動車DC（直流）快速充電產品與整合方案，其新品30KW直流充電樁，也已於去年底開始貢獻營收。