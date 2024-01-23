攜手臺灣阿斯特捷利康 工研院打造腎臟病照護生態系

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經濟部產業技術司支持成立的「TIBIC生醫產業跨域整合實驗場域」（Taiwan Integrated Biomedical Industrial Center），攜手工研院與「臺灣阿斯特捷利康（AstraZeneca）」，打造「未來醫療實驗室2.0」，以患者旅程出發，從衛教宣導，早篩管理到後期介入治療，建立慢性腎臟病照護生態系。同時以精準大數據建構「數據洞察室（Digital Insight Hub）」，輔助醫病關係及醫療協作發展。

經濟部產業技術司科長李芳蘭表示，2020年經濟部支持成立TIBIC，就是希望整合科技與醫療來縮短醫療產品上市時間，當時吸引國際大廠阿斯特捷利康進駐成立「未來醫療實驗室」，首波以「健康肺」為主題，打造全病程解決方案，透過場域體驗提供醫學中心、診所等第一線醫護人員宏觀的全病程思維，以臨床需求激發更多元化創新方向，臺灣阿斯特捷利康也將未來醫療實驗室列為在臺灣的重要關鍵推動核心。

據統計，臺灣洗腎人口密度高居全球第一，洗腎更是每年健保花費支出排行第一名，成為國人健康的巨大挑戰。為此，產業技術司進一步促成推動「未來醫療實驗室2.0」，結合科專法人產業化成果，與臺灣阿斯特捷利康、台灣腎臟醫學會共同推動慢性腎臟病的患者旅程，一方面以衛教提醒大眾關注腎臟功能，另一方面，針對高危險群進行篩檢，早期發現及早介入，運用藥物與生活調整延緩惡化，助病患延後或不必進入洗腎階段，同時減少醫療資源的浪費。更能藉此透過生態系的建立，協助業者對準市場需求打造更好的照護與醫療服務，進而建立成功商業模式，對外爭取更大商機。

在此生態系中，整合產研醫17家，其中包含三家工研院衍生新創。像是光寶集團旗下「天亮醫療器材」開發的臨床化學分析儀，僅需一滴指尖血，便能於15分鐘內得知17項檢測結果，可鎖定腎功能進行檢測。興櫃公司「新穎生醫」開發的DNlite檢測試劑，透過非侵入檢測尿液中的生物標記物，可用於預測二型糖尿病腎功能惡化及腎移植的預後監控。使高風險者可預防、及時治療或延緩腎病進程，已取得臺灣、歐盟、馬來西亞、泰國、沙烏地阿拉伯之上市許可。