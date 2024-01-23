預售十大熱區 桃園龜山稱王

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2023年H2十大預售屋交易熱區

2023年下半年預售市場十大交易熱區，由新北、桃園、台中三都包辦，桃園龜山區超車新北三重，以2,103件坐上全台最強熱區寶座，三重以2,033件退居第二，桃園中壢區以1,661件排名第三；新北淡水、桃園大園、新北土城、台中北屯、西屯、桃園區、新北林口分居第四到十名。

房仲業指出，平均地權條例修正案在2023年7月1日實施後，預售屋、新成屋換約轉售已全面被禁止，預售屋交易回歸供需基本面，以自住、長期置產為交易主力。

永慶房產集團彙整預售屋實登資訊指出，2023下半年揭露至11月的預售屋交易資訊，全台最熱門的十大行政區被新北、桃園、台中三都包辦；其中以桃園龜山2,103件居冠，新北市三重2,033件居次，桃園中壢1,661件第三。

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，2023下半年十大預售交易熱區榜單中，桃園市就有龜山、中壢、大園與桃園上榜。桃園近年受惠桃園軌道建設持續推進，加上A7、青埔、小檜溪等重劃區陸續開發加持，讓桃園預售屋交易呈現多點開花的現象，加上相對親民的房價，也吸引不少「脫北」購屋客進場。

至於新北市，則有三重、淡水、土城、林口四區，同步進榜。陳金萍分析，這四個行政區都有重劃區坐落的優勢，建商推案增，相對親民的房價也讓交易量獲得支撐。

此外，2023年上、下半年十大預售屋交易熱區的月均交易量變化，就有6個區域增幅超過1成。桃園龜山與大園下半年月均量較上半年激增44.8％及44.2％，交易最熱；新北淡水也有29.1％的增幅。

陳金萍指出，平均地權條例修法上路後對龜山與大園預售市場並未造成衝擊，月均交易量更是較上半年成長逾4成，不少建商看準龜山產業聚落成長與大園航空城發展空間，推出平均3字頭單價的中、低總價住宅，吸引自住買方，加上與雙北市比價效應，受到首購、換屋族群青睞