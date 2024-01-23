台中13、14期指標新案齊發

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台中熱門重劃區13期與14期雖2024年公告土地現值分別大漲58％與45％，仍有不少預售新案準備進場，尤其是坐擁台中巨蛋、漢神購物中心、水湳生活圈等利多的14期，2024年預估推案量上看350億元，單是上半年預計就有大陸、龍寶、舜元、豐邑、豐謙等預售案將進場。

2024年北台中推案熱區仍由北屯區14期與機捷特區領軍，其中14期延續近三年累計800億元的推案熱度，2024年第一季預計進場的大陸建設「洲際段案」，規劃推出40～60坪產品。市場推估，該案正對公園，加上品牌力加持，每坪開價從7字頭起跳可期。

龍寶建設二度與大毅建設合建，第二季將在14期「美和段」松強國小對面推出預售案，每坪開價同樣上看7字頭；舜元建設鎖定純三房自住客群，2024上半年將續推「洲際段新案」。

豐邑機構看好14期的開發潛力，一連推出6個新案，除線上銷售中的「豐穗」、「豐禾」外，第一季預計推「ONE＋」、「豐謙仁平段」兩建案，以及請照中的「承恩仁平段」、「豐邑榮德段」。上述6建案總面積合計近6,700坪，總戶數合計522戶，總銷估約200億元！豐邑機構可說是14期推案量最大、也是最積極的重量級建商！

而觀察14期目前線上指標新案，包括「THE精銳」目前實登均價約66萬元；「順天KING’S ROAD」均價64萬元，兩指標建案均價皆已站穩6字頭，顯示14期房價已經「坐6望7」。

另外，行政區橫跨南區與南屯區之間的13期重劃區，2023年才完成配地，2024年首發預售新案就由「惠宇拾山」開出第一槍，據悉，每坪均價站上6字頭，將13期房價一舉推上天花板；緊接著「中陽旭月」預售案近期也將公開，後續還有國泰、沅林、豐境、鉅虹、國聚、豐邑、登陽等品牌建商將陸續推案，13期將成為繼14期之後，台中市另一個推案熱區。