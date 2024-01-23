宏全東南亞布局 再下一城

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宏全近年營收與各廠營收占比

飲料包材與裝填代工業者宏全，2024年積極擴大東南亞及台灣廠生產線與客戶布局。宏全22日宣布，台灣某飲品廠將進進軍東南亞飲料市場，委託宏全印尼廠生產多項飲品，第一支產品已在宏全印尼廠試俥生產，預計2月量產，就近搶攻印尼、越南市場。

宏全在台灣陸續接獲多家國內及日本飲品業者新品代工訂單，將於上半年內陸續量產出貨，除供應國內市場外，也將外銷美國、東南亞等地，擴大市場規模。宏全表示，因擴廠與新客戶加入，公司看好2024營運將比2023好。

因應客戶飲料代工訂單持長需求，宏全推進東南亞設廠或擴產案，主力放在印尼廠案。宏全已購置印尼西爪哇Karawang區的日商KIIC工業區，建置新廠土地面積逾9.5萬平方米，建廠與設備投資達23.6億元，若加上土地款，共計28億元。

宏全透露，集團在印尼KIIC工業區，計劃建置1條無菌生產線、1條熱充填生產線、2套PET瓶射出機、1套壓膜機，及一套標籤機，其中KIIC廠已動工，預定2025年第三季試產，規劃年產能5億支瓶胚、5億個的瓶蓋，及10億張標籤。目前已有2家印尼客戶，計劃委託宏全在印尼KIIC廠區生產。

另宏全在越南的新加坡工業園區2A投資7.46億元，興建rPET（再生聚酯）廠，年產rPET瓶4億支，主要客戶為美、日的國際級飲品大廠。

至於泰國擴產布局，宏全計劃在泰國買下10公頃土地，依市場情況預計每年新增1條生產線，同時增加瓶胚年產能5億支、瓶蓋5億個、標籤5億張。另宏全2024年泰國廠再新增2套爪蓋生產線，緬甸廠2套瓶胚射出機，藉以擴大東南亞各廠的產能布局。

宏全2023年合併營收264.09億元創新高，其中台灣廠營收95.93億元、占比36％，東南亞廠營收84.1億元、占比32％，大陸廠營收82.15億元、占比31％，非洲莫三比克1.9億元、占比1％。