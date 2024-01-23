大成餐飲商場插旗基隆東岸

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食品廠大成拓展餐飲商城版圖再下一城！大成「好食城」商場預計2月1日開進基隆東岸。

大成集團副總裁韓家寅表示，看好北北基桃共同大生活圈的消費潛力，北台灣短天數旅遊與明年有近300艘航次的國際郵輪往返基隆港，再為商場業務添新動能。

大成集團於1999年開始經營三軍總醫院的商店街，為全台灣第一個專業的醫院商場；2012年成立好食城品牌，目前及曾經經營管理的商業項目包括醫學中心、國際機場、港口及辦公大樓美食廣場等，但因租期限制，目前在台灣包括南港中國信託金融園區以及基隆港設有分店，另在中國大陸華北及華中地區經營包括江蘇省人民醫院在內的五家醫院商場，台灣部分除2月將開幕的基隆港店，年內有機會應該會再爭取其他的商場進駐。

韓家寅指出，為讓基隆好食城成為國際遊客認識台灣的第一站，將引進本土及國際餐飲連鎖一線品牌。基隆好食城位於基隆港東岸旅客中心參肆行二樓，緊鄰清朝舊名「哨船頭」也是日據時期「義重町」的港埠週邊精華地段，在三樓空中花園還可將基隆著名地標包括基隆車站、基隆港、基隆塔、基隆地標公園、基隆城隍廟等可一次盡收眼底。

臨海無敵海景餐廳集結品牌包括大成集團旗下方勝博殿、檀島等，還有饗賓集團的饗泰多、開飯等，以及知名餐廳布娜飛、涮乃葉、雙月等，以及物販部分則有日系連鎖藥妝品牌朼幌藥粧等，至於在地名店包括基隆排隊名店三奇壹號咖啡館、江義隆系列伴手禮等，候船室近百坪空間提供郵輪旅客及餐廳候位休憩場地，還有花蓮港手作飾品「屋裡商行」、「讀書共和國」等品牌進駐，二號店加有助餐飲商場業務業績增長雙位數。