遠雄建今年推案目標320億

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遠雄建設22日董事會決議，授權董事長於六都及新竹地區進行個案開發總額度100億元，啟動購地模式。遠雄建表示，對於2024年總統大選後的房市走勢，預期將呈「審慎樂觀」，2024年遠雄建推案目標將達320億元，總計在全台部署七大住宅案。

遠雄建歷年購地額度都在100億元以上，景氣大好階段甚至多達170億元，2021年董事會訂出購地目標即125億元，2022年加碼到130億元，2023年更高達170億元；2024年目標仍訂在100億元以上高水位。

遠雄建副總經理謝清林表示，公司每年訂出的購地額度會隨著前一年營收表現、現金流、手中土地存量等因素，進行微調；2024年目標雖略低於過去三年，主要是2023年營收年減17.8％，不過以2024年百億購地額度估計，仍可望提供300億元的推案存量，為相對高水位，絕非看壞房市。

觀察2024年總統大選後房市走勢，謝清林表示，遠雄建預期2024年是「審慎樂觀」的一年，量將持穩、價則微漲；因營建成本居高不下，2024年又即將開徵碳費，再加上美國FED有機會降息，全年經濟景氣可望較2023年成長，在政策面上，也應不致出現更激烈的打房手段，總體來說對房市可樂觀期待。遠雄建在2024年也會積極部署，預計在全台推出七大住宅案，總銷達320億元。

謝清林表示，遠雄建2024年推案重心會在台中，總共有4筆新案，總銷達150億至160億元，在全年推案計畫中的占比達5成；另外還有台北、及台南共3筆新案。

遠雄建估計2024年完工交屋量達208億元，2025年達360億元，2026年達295億元，2027年之後已有971億元等著完工入帳，業績能見度高。