水泥公會：進口應課徵碳費

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新通過的氣候變遷因應法將針對國內水泥廠開徵碳費，台灣區水泥工業同業公會22日指出，基於徵收碳費應參考國際間做法及符合使用者付費、公平原則，呼籲政府應對進口水泥課徵碳費。水泥公會認為，若對於進口相關產品沒有同步徵收碳費，將會加劇國內業者與國外產品不公平競爭，危及自主供應並造成碳洩漏的後果。

對於所開徵進口產品，若無法提出第三方查驗之碳排放證明，應依國際通用認定的熟料或水泥碳排強度，再依照國內收費機制進行徵收。

公會表示，未對進口水泥及其熟料徵收碳費將使國家淨零目標產生破口，使得大量碳足跡較高的國外水泥進口，造成碳洩漏，讓台灣大量土木工程及民生建設降低碳排的目的窒礙難行，不利整體溫室氣體減量。

受本土水泥與進口水泥及熟料價差影響，國內水泥及熟料進口比率逐年增加，至2022年已達25％，相較2021年成長6個百分點。

公會強調，本土水泥業者依法繳交貨物稅，礦石稅，並呼應國家長期淨零目標進行低碳投資，2030年前將投入超過194億元減碳預算，增加的成本讓本土水泥與進口水泥存在著價差，使得市場受到侵蝕及低價傾銷等不公平影響。如果只對本土業者徵收碳費，國內產品與進口產品的價差將進一步擴大，加劇對國內產業不公平之競爭危及國內水泥自主供應韌性。

再者，公會指出，國內水泥業是台灣循環經濟發展推動不可或缺的要角，2022年已協助去化各項廢棄物及資源化產品約220萬噸，處理量占全台事業廢棄物總量的10％，未來預計處理量將提升至550萬噸，有效減輕國內的環境負擔。如由國外水泥及熟料大量進口，將實質衝擊我國循環經濟的發展，增加國內環境負荷。