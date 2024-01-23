國際廢鋼揚 豐興鋼筋喊漲

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國際廢鋼價格持續攀升，帶動鋼筋價格起漲，豐興22日宣布鋼筋每噸漲300元。為尋找低價廢鋼來源，鋼筋業者也將收購目光轉向中南美洲。儘管中南美洲廢鋼品質參差不齊，過往國內鋼廠使用量並不大，不過由於報價較低，近年進口量也越來越大，2023年已超過45萬噸，成為美、日之後國內廢鋼進口第三大來源。

鋼筋廠豐興22日調漲牌價，廢鋼每噸調漲200元，鋼筋每噸則漲價300元，型鋼價格維持不變。這波鋼筋漲價的主因就是原物料價格上漲，日本2H廢鋼本周上漲為每噸385美元，美國貨櫃廢鋼本周報價上漲為每噸380美元，澳洲鐵礦砂由每噸130.75美元小跌至每噸130.65美元。

鋼廠表示目前美國或日本高端廢鋼每噸CFR（成本加運費）至少390美元，甚至站上400美元，漲勢持續，一步步墊高鋼筋成本。

為壓低原料成本，鋼廠也開始尋找低價廢鋼來源，目光鎖定中南美洲國家。業者指出，過去國內鋼廠少用中南美洲的廢鋼，主要是因為品質良莠不一，價格也難以和美、日等國家相提並論，不過在美、日廢鋼價格越來越高之後，鋼廠也加大自中南美洲進口廢鋼的力道，例如多明尼加就是中南美洲進口廢鋼到台灣最多的國家，2023年統計共23.6萬噸，比起2022年大增逾3萬噸。

此外合計中南美洲國家2023年進口到台灣的廢鋼約45.85萬噸，約是日本的一半，成為美、日後台灣進口廢鋼的第三大來源。