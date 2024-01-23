搶單有成 比亞迪台鏈看旺

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比亞迪零件供應廠2023年業績

中國大陸新能源車品牌比亞迪2023年銷量首破300萬輛，並設定2024年續衝高，台廠供應鏈業者搶單有成，廣華-KY（1338）、百達-KY（2236）、精確（3162）、麗清（3346）及永新-KY（4557）等廠，2024年皆有新單陸續出貨，可望推升全年營收雙位數成長。

其中，永新、百達、廣華受惠比亞迪既有訂單挹注，2023年第四季營運動能已可看出增溫，永新2023年營收32.41億元、年增8.28％，改寫歷年新高；百達以18.17億元、年增27.98％，創近五年新高。

永新子公司福州新信最大客戶為比亞迪，供應其電動車剎車片，受惠比亞迪衝刺2023年銷量，2023年第四季營收創單季高，單廠貢獻全年營收7.7億元；隨福州新信除既有電動車訂單繼續成長，同時也成功爭取新車款專案挹注下，2024年營收貢獻可望揚升至10億元，法人看好將推升永新2024年營收繼續創高，可望雙位數成長。

百達自2023年起出貨比亞迪，2023下半年單月營收貢獻雖僅人民幣200萬元，不過訂單持續放量，百達並已爭取新零件項目，預期2024年單月營收貢獻將繼續擴大。

精確則是首度切入比亞迪供應鏈，2023年中簽約後，2024年1月中已開始小批量產出貨，預期第二季可進一步放量，精確看好受惠新能源車及電池廠訂單增加，將扮演2024年營運重要成長動能。

精確隨著2024年開始出貨比亞迪，除第一季營收將維持高水位，法人更看好第二季營收將進一步躍增，2024全年營收可望增至50億元，獲利也將同步攀高。

另如麗清生產LED車燈模組，除在乘用車運用持續擴大，亦成功介入新能源車市場，2023年營收91.13億元，年增37.82％，同樣改寫歷年新高。麗清表示，公司多年前已小量供貨比亞迪，於2023年底再獲比亞迪車燈控制器大單，預計於2024年上半年陸續出貨。

麗清目前手上可掌握逾50項以上新能源車專案，法人看好2024年營收可望年增30％，續戰新高。