宏利：看好高品質亞洲美元債券

2023年是已開發經濟體數十年來一個最緊俏的緊縮周期，不過美國聯準會的利率很可能已見頂，宏利投資管理預計其將在2024年下半年開始降息。宏利投資管理環球首席經濟師兼策略師Frances Donald指出，2024年可能無法看到環球經濟同步反彈，但預計不同市場和資產類別將呈現獨特機會，例如相對於其他主要經濟體，美國聚焦本土發展、就業情況強勁，更有可能抵禦金融體系收緊的影響，而且消費者財政相對健康，均可望帶來支持。相反，嚴重依賴國際貿易及受借貸能力所限的國家，可能會在上半年面臨重大阻力。不過，隨著各國央行開始放寬金融狀況，宏利投資管理認為情況也將逐漸改善。

在製造業部門疲軟的情況下，市場焦點已由商品經濟轉向服務經濟，因此，依賴製造業和商品出口的經濟體可能較受製造業放緩所累。然而，供應鏈中斷令市場對核心商品的需求仍非常殷切，例如氣候和供應鏈問題導致主要農作物的價格居高不下，而這對出口相關商品的國家來說是好消息。宏利投資管理亞洲（日本除外）定息產品部首席投資總監Murray Collis認為2024年將是投資者重新考慮進行資產配置的時機，而亞洲債券市場有望實現相對強勁的表現，其看好高品質的亞洲美元債券和個別亞洲本地市場。

另外，東協股票被視為亞洲增長的熱點之一，宏利投資管理股票部高級組合經理陳景琳認為，亞洲股票2024年預測本益比約12倍，低於過去10年平均水準，其中香港及中國股票的本益比更分別只有約8倍及10倍，相較本益比約19倍的美股，亞洲股票的估值便宜得多；從風險回報的角度看，宏利投資管理相對看好東協和中國股票。即使中美關係進一步改善，跨國企業仍會繼續採用「中國+1」策略，而東協市場中較為看好印尼、馬來西亞和泰國，這些市場透過「中國+1」策略吸引了外商直接投資，此外，菲律賓擁有相對較低的預估值以及今年利率下降的空間，也將有不少投資機會。