美股財報登場 台股掀押寶潮

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美股財報周概念股

美股財報周本周進入重頭戲，特斯拉、IBM、英特爾（Intel）等企業財報陸續登場，2024年伊始，市場緊盯美股巨擘釋出展望，然隨美股去年第四季財報進入熱轉階段，法人樂看重量級財報將為緯創（3231）、技嘉（2376）、家登（3680）等概念股打上強心針，加以聯發科（2454）為首的元月重量級法說月底前見真章，可望催出台股多頭續航力。

繼台積電、美超微繳出驚艷市場的業績及展望後，多家美股重量級企業財報將陸續亮相，網飛（Netflix）23日打頭陣，特斯拉、IBM、艾司摩爾（ASML）24日接棒掀牌，英特爾則將在25日重磅登場，科技業全面大體檢，牽動台股包括車用電子、AI、半導體等台系供應鏈走勢，成台美股市關鍵風向球。

統一投顧董事長黎方國看好，台積電18日法說會利多催動多頭行情，月底將登場的聯發科也有機會釋出樂觀展望，而本月下旬美股將陸續揭露的前季獲利亦可望重返正成長，在國內外雙利多助威下，台股元月行情看佳，萬八在望。

群益投顧董事長蔡明彥也指出，延續台積電法說行情，投資人可持續自月底AI大廠財報尋找題材，包括29日美超微、30日超微（AMD）以及31日聯發科、高通、三星將陸續公布財報均值得留意，建議鎖定IC設計、AI手機、AI PC、AI伺服器等焦點股。

受惠台積電唱旺、美超微上修財測、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳再訪台「三利多」齊聚，台股AI再度稱王，市場目光轉向去年底推出針對AI終端應用新處理器Meteor Lake的英特爾，其上季財報將順勢成為AI股多頭明燈。

市場估其上季營收年增8％至151.4億美元，將終結連七季下滑，台廠供應鏈押寶買盤湧現，技嘉、緯穎22日漲停，緯穎以2,185元改寫新天價、排隊委買單近4,000張，英業達、廣達漲逾半根停板。

另外，IBM財報也將出爐，重要合作夥伴緯創連兩日爆量逾20萬張、一度觸及漲停價117.5元，英業達也勁揚7.9％，齊創近五個月高。

反觀電動車大廠特斯拉財報法人圈卻是憂慮大於期待，市場預估其今年銷量將落在210～220萬輛，年增幅度收斂，且降價搶市策略也恐持續侵蝕獲利，和大、順德僅收平盤，胡連、TPK-KY逆勢下挫；然聯嘉、台達電、康舒等抗跌，而紅海危機對供應鏈衝擊、首款電動皮卡量產進度等也是焦點。