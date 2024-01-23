ETF掀台股熱潮 投資前掌握重點關鍵

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台灣第一檔ETF元大台灣50（0050）成立至今已超過20年，現今台灣市場上已有超過200檔ETF掛牌交易。根據金管會統計，目前ETF受益人逾635萬，總資產規模超過3兆元，相當在台灣每4人就有1人投資ETF，不難發現ETF已成為國民理財觀念的新顯學。

而ETF透過追蹤市場主要指數反映漲跌，也可視為「買進一籃子股票組合」的概念，投資人可藉由ETF小額投資自己喜歡的領域，也可降低投資單一企業所產生的風險，加上其資金門檻、交易成本各方面都相對便宜的特性，ETF日漸受到投資人青睞。

對於該如何挑選適合自己的ETF，元大證券點出關鍵，若是對股市較不熟悉的投資人，可善用定期定額穩定存股，挑選市值型、高息型ETF，並將股利再次投入，不僅能加速複利效果，也有助早日達成個人財務目標。

若是已開始規劃退休金的族群，則可考慮透過適當的股債比例分配，為資產打造穩定收息且分散風險的良好體質。依照自己的年齡及不同人生階段來檢視理財規劃，透過台股ETF就能配置專屬的投資組合。

元大證表示，為持續鼓勵投資人，把握正確投資理財觀念，除了延長原定期定額享手續費均一價的活動，今年也全新推出以台股ETF為主題的抽獎活動。活動期間交易台灣掛牌ETF達指定門檻，可抽星宇航空商務艙東京雙人來回機票、五星級日月潭涵碧樓雙人住宿，活動詳情可上元大證券官網。