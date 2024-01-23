台股震盪劇烈 聚焦AI、電腦周邊主流股

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市場觀察：美國經濟好壞參半，但通膨數據仍頑固，12月核心CPI甚至高於市場預期，再度澆熄聯準會3月啟動降息的希望，導致美股走勢波動度高，台股也受到影響，所幸CES大展激勵微軟、輝達股價創高，情緒偏向正面樂觀。

2024年開年全球股市拉回，儘管美股在消費電子展（CES）時反彈動能強，但適逢台灣選前，台股觀望情緒較濃，選後謝票行情甚至僅維持一天，隨後外資大量流出、賣壓承重，但在18日台積電法說會傳出捷報後，悲觀情緒轉向樂觀，19日台股反彈強勁，收盤一舉收復所有均線，上漲動能延續至22日，後市有望挑戰萬八。

不過，美國10年期公債殖利率回升至4％以上、美元指數走強，新興亞股表現不易有亮眼表現，靜待聯準會降息路徑更加清晰後，外資重新回流亞洲，亞幣走強下，才有利於股市表現。

盤勢分析：上周大盤先是被悲觀氛圍壟罩，外資大量賣超，指數一度逼近半年線，所幸台積電法說會釋出樂觀訊號，激勵科技、電子類股的漲勢，但在評價面偏高時急漲，股市易受消息面影響而震盪走弱，加上第一季適逢產業淡季，農曆年前的觀望情緒也較濃，未來走勢會呈現震盪格局，研判指數將會在17,000～18,000點區間震盪。

台股2023年漲勢凌厲，將評價面推至高點，加上市場預估今年獲利不易超越2021、2022年水準，第一季適逢產業淡季，大盤要衝到歷史高點較有難度。而去年年底的漲勢主要受惠於市場過度樂觀美國聯準會降息的預測，但通膨數據仍頑固下，降低3月降息的預期，導致美國10年期公債殖利率回到4％以上、美元指數走強，新興亞股承壓。

此外，由於今年是全球大選年，地緣政治風險再度干擾股市，易影響外資動向，將成為左右股市的關鍵因素之一；考量台灣農曆新年將至，屆時市場氣氛將轉為觀望，預估年後買盤歸隊後，大盤將有機會重啟攻勢。

操作建議：CES展覽會大秀AI肌肉，激勵全球科技股漲勢，也更加確定AI將會成為今年甚至往後數年的主旋律。微軟與輝達的大漲，意味著AI領域硬、軟體均有發揮空間，不論今年開年盤勢如何進行，AI股在全年預料都會有支撐，甚至有上攻的動能。

今年市場開始期待AI將開始走入終端消費品，百花齊放的應用將逐漸問世，受惠的產業、類股也會更趨多元，尤其AI PC/NB預計將於今年發表，有望在市場帶動一波換機潮，受惠的台廠將更廣泛，看好記憶體、網通、零組件等電腦周邊相關股全年都會有亮眼的表現。近期台股走勢波動度較劇烈，投資人可把握每次拉回時機點進場，建議逢低買進主流類股，掌握未來上漲動能。