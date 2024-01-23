精元入股濱川 拿2.88％股權

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精元與濱川對比

鍵盤廠精元（2387）公告投資8,323萬元，以盤後配對交易方式，取得濱川（1569）約2.88％的股權。精元表示，濱川是長期配合的機構件、光學零件供應商，此次是策略性投資，希望能強化兩家公司的合作關係，共同技術開發。

精元22日公告斥資8,323萬元取得濱川350萬股，每股價格約23.77元，持股比例2.88％。濱川22日小漲0.21％作收，收盤價24.05元，成交量約3,113張。

精元表示，濱川是該公司機構件和光學零件供應商，此次是策略性投資，希望藉此加強雙方合作關係，開發新的技術和產品。至於未來是否會進一步增加持股，精元表示，未來的事情還沒有定論。

對於後續展望，精元表示，第一季是傳統淡季，目前看到需求偏弱，2月工作天數少，預期第一季營收季減。但是全年度來看，筆電庫存去化已經到了正常水位，今年Windows 12推出，可望帶動換機潮浮現，而且品牌廠明年規劃推出AI筆電，期待PC產業走出衰退。

精元預期今年營收持平，至於獲利方面，鍵盤單價預估持平或是往下，要靠自動化、提升生產效率補足，預估今年毛利率和去年相近。

精元近年耕耘非筆電鍵盤等新產品，包括筆電、平板電腦鍵盤和其他輸入裝置，去年前三季筆電鍵盤營收比重約7成，非筆電鍵盤比重拉升到大約3成的水準。未來會持續筆電和平板輸入裝置的多角化經營，還有一些視覺相關配件，增加觸控板模組、背光模組和手寫筆的營收，希望非筆電鍵盤的比重能逐年提高。

濱川則專精於電腦及消費電子等金屬沖壓件，以開發高附加價值產品為研發主軸，同時以利基型產品並朝高精緻度外觀及高精度內構為主要產品發展方向，生產基地包括大陸蘇州吳江、重慶碧山及馬來西亞檳城。濱川2023年營收為36.05億元，年減27.95％；濱川去年前三季累計每股稅後虧損0.42元，惟去年第二季單季由虧轉盈每股稅後純益0.21元，第三季EPS放大來到0.48元，營運出現好轉跡象。