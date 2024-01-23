大眾控攜銳思華創 衝LBS AR HUD

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大眾控今年營運

大眾投控（3701）與銳思華創Raythink宣布簽署戰略合作意向，共同推進LBS AR HUD技術應用落地，雙方將結合銳思華創的PGU技術，支持大眾控在LBS設計研發與生產技術，提升雙方抬頭顯示器成像模組品質之際，也將由銳思華創負責區域性市場的業務拓展、市場開發與相關業務整合。

大眾控針對旗下AR HUD擴增實境抬頭顯示器業務，進行策略轉向，以因應中國市場在低階WHUD產品充斥下，導致「真」AR HUD產品放量時程遞延的影響。

大眾控將轉以其中之關鍵技術雷射光機模組產品，向Tier 1汽車供鏈合作夥伴出貨，如此一來，亦預計可帶來較高的毛利率助益。

此回大眾控與銳思華創合作，將大幅促進雙方企業在技術和業務通路資源各方面優勢提升，專注LBS雷射掃描技術的設計研發製造與業務版圖拓展，透過雙方在技術、研發、生產、市場業務面的資源共享與推廣，預期將快速推動LBS AR HUD技術落地，實現車用市場「真AR」應用抬頭顯示系統導入。

大眾控近年積極投入智慧座艙及汽車電子設計製造，並推動虛實駕駛環境的整合與應用發展，以因應未來駕駛的安全趨勢。大眾控指出，透過其車用資安防護系統的建置服務，AI Computing環境的建設與支援強項，預計將可加速實現車內元宇宙的落地，促進智慧車用邁向下一時代的新里程碑。

大眾控去年度合併營收年增5.77％、達132.45億元，為近九年新高，營運也在集團轉型效益浮現下，前三季就繳出獲利站20年來同期新高的表現，累計稅後純益達3.72億元。

展望後市，大眾控旗下營收比重占達7成的電子代工事業3CEMS，受惠品牌客戶聚焦生成式AI應用和高算力的雲端資料中心商機，去年下半年起已陸續有AI伺服器前段主板及部分後段組裝產品出貨。看好AI相關需求在今年仍將延續，法人樂估大眾控將可望持續受惠客戶加速投入AI應用領域、帶動相關訂單逐步放量。