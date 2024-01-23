台半上月每股賺0.11元

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二極體廠台半（5425）22日公布去年12月單月每股稅後純益0.11元，受匯率及產品價格壓力衝擊，較去年同期衰退17.62％，然已較11月0.04元回升。去年二極體競爭激烈，尤陸系業者價格殺戮，台廠影響擴大；近期雖傳漲價消息，進一步減緩壓力，然第一季仍逢傳統淡季，需求尚不明朗，惟法人認為，最壞情況已過，加上庫存壓力大減，有望迎谷底復甦。

台半去年12月合併營收10.24億元，每股稅後純益0.11元，除總經環境因素外，匯率也是重要影響因素；不過相較11月單月獲利0.04元，負面影響逐步消退，利空多已反映。

法人指出，陸系功率二極體市場2023年受庫存過剩衝擊，同業殺價搶單壓力重重，造成台系業者龐大壓力。但隨市況回溫，庫存有效去化，加上美中貿易戰導致當地系統廠轉向非美系供應商採購，近期多家陸系業者趁勢宣布漲價5～20％不等之幅度。

對此，台廠強調，漲價係以中低壓產品為主，相對屬於低階應用，台系業者多已轉往中高階領域布局，紅海競爭影響有限，不過也樂見價格逐步回升、恢復過往供需情形。

業者也強調，目前庫存已回正常水準，在2023年基期偏低下，2024年回復成長機會大。法人分析，回升時間點將落於今年第二季，在稼動率帶動及毛利同步回升下，獲利可望優於營運成長。

法人進一步表示，疫後供應鏈庫存調整，致功率元件廠面對不利窘境，尤以中、小型公司成本壓力較大。漲價部分主要大廠仍按兵不動，部分公司所釋出之漲價信號，主要是將過去小型企業之降幅漲回正常水準。