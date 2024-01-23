南僑去年獲利 大增逾8成

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南僑近年營運表現

南僑（1702）受惠大陸、泰國兩地獲利大增挹注，自結2023全年稅後純益10.11億元，較2022年激增逾8成，走出疫情干擾低潮，全年EPS達4.07元，創歷史次高。南僑2024年在兩岸、泰國三地均有新廠投產，營運動能提升下，成長可期。

展望2024年，南僑強調，持續看好大陸烘焙油脂，並計劃將大陸烘焙油脂外銷到東南亞市場與港澳，目前陸續成立新加坡貿易公司與香港貿易公司；此外，烘焙消費市場創新多樣競爭激烈，卻是商機無限，有信心在2024年兩岸與泰國的成長動能持續發酵。

南僑2023年12月營收21.07億元、年增8.26％，大陸及泰國兩地獲利均較2022年同期明顯增長，挹注去年12月稅前盈餘達2.41億元、稅後純益1.65億元，相較2022年大幅增加9,155萬元，年增率達124％；累計2023全年營收達226.78億元，稅前盈餘17.66億、稅後純益10.11億元。

南僑指出，2023年集團旗下各生產與餐飲事業營收全面成長並逐季創高，尤其中國大陸、泰國及冰品事業營收均大幅增加，全年獲利較2022年成長80.58％，並回復到疫情前的獲利水準。

2024年南僑包括台灣、大陸與泰國三地均有新產線加入；其中南僑泰國廠二期新廠預計下半年完工啟用，主要生產嬰兒米果、烘焙產品等，未來二期擴建完工後，除供應米果，麵類產品也將升級，外加新廠自動化，產能將大幅增加，且待二期建置完成後，將再布局第三期的投資擴廠計畫。

另外，南僑重慶新廠也規劃在2024年投產，由於大陸餐飲市場需求強勁，半成品的加工產品供不應求，南僑上海計劃在廣州成立第二條冷凍麵生產線。南僑強調，大陸烘焙油脂進入高速成長期，南僑已在香港和新加坡成立貿易公司，藉由大陸稅制優惠，將大陸烘焙油脂外銷至港澳與東南亞市場，有信心在2024年包括兩岸與泰國的成長動能持續發酵。