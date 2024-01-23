台船衝刺商船 瞄準貨櫃三雄需求

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台船（2208）董事長鄭文隆22日強調，2024年將全力衝刺商船業務，目前台船產能全球市占率雖僅0.6％，但四大國籍航商長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）、德翔運力全球市占合計逾10％，盼政府擬定獎助政策，鼓勵國籍航商在台船造船，未來商機可觀。

據了解，行政院準備協助推動造船產業扶植政策，包括提供航商融資利息、港口使用、用鋼（取消鋼品反傾銷稅）等優惠。貨櫃三雄傳出都有新造船規畫，在支線型貨櫃輪1,800～3,000TEU（20呎櫃）方面，近期長榮需求估5、6艘，陽明逾15艘，萬海造船需求則為上萬TEU貨櫃輪。

台船2023年營收218.98億元、年減0.43％，前三季每股虧損3.86元，12月單月轉盈。其中商船業務占營收不到5％，由於商船毛利率至少2％以上，台船透露，已在爭取貨櫃船、海工船等商船新業務，最快上半年有好消息。

鄭文隆表示，商船是台船強項，台船在2015年之前年年獲利，主力即來自商船業務貢獻。目前國際商船業務中、日、韓各大船廠搶單激烈，且大陸、韓國造船廠有政府金融政策支持，反觀國內造船業供應鏈不完整、無法達規模經濟，重要船用裝備須進口，導致造船成本遠高於國際行情2～3成，國籍航商轉向國外下單造船。

因此，台船希望政府也提供配套措施鼓勵國籍航商留在國內造船。據了解，目前獲得政府、陽明等航商善意回應。

鄭文隆表示，台船2024年營運表現一定優於2023年，目前在手訂單926億元，其中436億元尚未認列，交船期程排至2031年，涵蓋商船、國艦國造、海工綠能、石化基建等四大業務，2024年按完工認列法，預計認列逾百億元。

台船旗下子公司台船環海，預計2024年1月開始獲利，也在爭取第三階段區塊風場開發，法人看好全年有望轉虧為盈。

在國艦國造部分，台船完成磐石軍艦、海鯤軍艦、玉山軍艦等原型艦艇，掌握關鍵裝備與設計建造技術，目前手握16艘國艦國造及8艘修艦改裝業務，將積極爭取海軍後續艦、無人艦艇商機，尤其俄烏戰爭、紅海危機在無人機、無人船艦運用展現新型態戰術，也將是國防部發展重點。

台船也擴展石化業基礎建設，2023年拿下中油約110億元訂單工程，分三年完成，預計2024年認列逾30億元，貢獻全年營收約20％。