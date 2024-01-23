大亞表態 參與學甲光儲標案

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大亞（1609）加速綠能產業布局，轉投資志光能源2022年獲能源局第一個光儲合一標案，另家子公司心忠能源，計劃第二季以台南學甲光電案場參與能源署第二個光儲合一標案。

大亞集團表示，轉投資志光能源位於台南七股漁電共生太陽能光電案場，以35MW太陽能光電廠搭配23.3MW儲能系統，2022年取得經濟部能源局光儲合一標案，建置容量全國最大23.3MW儲能系統，1月正式掛表，預計3月商轉，成為全台指標性的光儲案場，預計一年儲存量上看3,394萬度，提供8,300家戶年用電量，可幫助台電維持電網穩定度。

大亞主管指出，志光能源取得光儲合一標案的太陽能光電案場建置容量35MW、志光能源位於台南七股漁電共生第二期建置容量35MW太陽能光電案場，2022年已向台南市政府遞件申請，希望2024年完工掛表，2025年起可認列電費收入。

大亞強調，志光能源光儲合一案場採用大亞集團最新開發的百萬瓦級大型儲能不斷電系統（UPS）及虛擬電廠系統（VPP），UPS系統持續供給電力維持穩定性外，更能防止設備斷電造成的機器和資料損耗。大亞集團開發的虛擬電廠系統（VPP）2024年亮相，透過雲端整合分散各地的儲能案場，有效監控與管理儲能資源。

另一方面，大亞子公司心忠能源位於台南學甲75MW太陽能光電案場，以45MW太陽能光電案場，搭配32MW儲能系統，2023年12月下旬參與經濟部能源署第二個光儲合一標案，全案流標收場，能源署預計第二季重新招標，心忠能源也會參與投標。