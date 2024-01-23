全球傳動 擬售鶯歌廠房、土地

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全球傳動（4540）22日宣布，基於活化資產及充實營運資金，董事會決議出售新北鶯歌廠房及土地，計劃採公開標售，預計第二季末或第三季完成交割，下半年可認列處分資產利益。全球傳動目前在手訂單能見度維持1.5個月，2024年營收追求成長。

全球傳動生產滾珠螺桿、線性滑軌及滾珠花鍵等傳動系統元件，近年又跨足單軸機器人。原本在土城及鶯歌均有廠房，為搶攻機器人及工業4.0商機，向新北市政府承租樹林產業園區土地，斥資15億元，興建企業總部、研發中心以及三棟廠房，2016年正式啟用。2021年考量樹林廠產能接近滿載，基於中長期發展及生產需求，斥資9.07億餘元，向嵩太工業購入桃園大溪廠房及土地近6,690坪，2022年11月上旬董事會為活化資產及充實營運資金，決議授權董事長李清崑及總經理李進勝，代表全球傳動全權處理鶯歌廠房及土地資產等相關事宜。

全球傳動主管指出，全球傳動鶯歌廠房面積2,319.68坪、土地2,016.79坪，計劃找大型商仲，採取公開標售，目前有倉儲及金屬加工業者等潛在買主表態興趣。全球傳動評估鶯歌廠出售需要半年時間，預計第二季末或第三季完成交割，下半年認列處分資產利益。

全球傳動主管指出，客戶因大陸疫後經濟復甦力道不如預期，還在去化庫存，目前接單以急單為主，主要來自大陸自動化設備、新能源及光伏等產業，在手訂單能見度維持1.5個月。