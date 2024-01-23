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亞力 外資轉買推升股價

亞力日線圖
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亞力（1514）在手訂單至少百億元，2023年營收、獲利創新高，市場樂觀2024年營運可望延續熱度。受惠台電強韌電網計畫概念股的比價效應，外資22日轉賣為買，與自營商合計買超8,393張，推升股價上漲4.6元而以84.6元收盤，一舉收復5日、10日及20日均線。

受惠台電強韌電網計畫釋單，又有晶圓雙雄海外建廠所需變壓器等重電設備訂單挹注，2023年營收94.94億元創高，在手訂單至少百億元，訂單能見度看到2026年，2024年營收可望續創新高。

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