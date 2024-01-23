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加捷生醫 短均多頭排列

加捷生醫日線圖
加捷生醫日線圖

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加捷生醫（4109）在外資連二日賣超下，22日跳空開高、震盪走高，盤中觸及漲停板，終場收21.6元，上漲7.2％，創三年多新高。就日線來看，自去年6月量縮整理，直到2023年11月30日的長紅根棒，才突破整理區間，持續上漲。

今年1月18日再以中紅K棒，突破17.5元左右的平台，22日算是短線強攻的延續，跳空多頭缺口當日回補，代表部分漲多獲利單子出場，但因5、10、20日等短期均線仍呈多頭排列，若放大時間來看，十年均線18.32元價位多空攻防，將待觀察。

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