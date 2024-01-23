LINE Pay連加網路 1/26登興櫃

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第三方支付業者LINE Pay連加網路預計1月26日登錄興櫃，23日舉辦興櫃前法說會。圖／LINE Pay提供

第三方支付業者LINE Pay連加網路（7722）預計1月26日登錄興櫃，23日舉辦興櫃前法說會。根據該公司興櫃公開說明書指出，未來將持續發展金融產品平台，提供保險、信用卡申辦以及貸款服務資訊，創造支付以外的附加價值服務。

LINE Pay獲利能力轉佳，年報顯示，該公司從2018年每股淨損7.81元，至2022年每股稅後純益高達8.04元，虧轉盈最重要的關鍵時間點為2020～2021年，該公司指出，受惠於新冠疫情帶動零接觸支付快速普及，一年間行動支付的接受度和滲透率快速成長。接下來的一年，則是迎來用戶大成長，2022年手續費營收，較前一年（2021）大幅成長8成，成長幅度遠高於金融推廣合作業務（年增率12.93％）。

以2023年上半年的財報來看，連加網路（LINE Pay）營收為21.98億元，稅後純益為2.32億元，每股稅後純益為3.94元。

連加網路（LINE Pay）的用戶數為1,200萬，市占47％，主要營收來源為手續費（81.8％），其次為金融推廣（LINE Point與銀行聯名卡的合作拆帳），占比為15.03％

展望未來，該公司表示，未來將開發跨境服務（國外旅客來台可使用，台灣消費者出國旅遊亦可用），商店導客（行銷平台）及票券平台。跨境服務以韓國市場有具體進展。目前已與韓國新羅免稅店簽署合作備忘錄，台灣旅客未來可以在免稅店使用LINE Pay購物。另外，也與擁有3000萬用戶、韓國最大發卡公司新韓卡簽定合約，未來新韓卡持卡人來台灣旅遊，在台灣合作商家也適用LINE Pay消費付款。

因應消費者日常生活需求，LINE Pay也將持續發展金融產品平台，提供保險、信用卡申辦以及貸款服務資訊，創造支付以外的附加價值服務。

目前連加網路的合作店家約有50萬家，未來將努力推廣支付使用場景，同時將提供中小企業有效的行銷解決方案。

連加網路23日將舉辦興櫃前法說會，經營團隊將出席，包括董事長暨總經理丁雄注、執行副總張修齊等人。