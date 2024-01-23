敦吉 去年EPS 5.46元創高

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敦吉（2459）自結去年合併營收74.2億元，稅後淨利為6.02億元，年增5.06％，每股EPS為5.46元，創新高，若排除子公司匯回股利課稅影響，實際EPS為6.58元。展望今年，敦吉持續投資5G NR/6G通訊及Wi-Fi 6E/7等新技術量測能量。

敦吉去年第四季合併營收為18.85億元，季減16％，年減8％，毛利率23.20％，季增2個百分點，稅後淨利為1.62億元，季減13％，年增53％，EPS為1.48元。

敦吉去年合併營收74.2億元，前三大產品光儲存裝置占比27.03％，音圈馬達為18.40％，車用設備為8.82％，毛利率19.57％，稅後淨利為6.02億元，年增5.06％，若排除子公司匯回股利課稅對EPS影響1.12元，EPS有望達6.58元。

敦吉去年音圈馬達SMT切入陸系品牌，客戶拉貨動能強勁使得需求放量，營收創同期激增近2.4倍，另外，倒車輔助系統EP6（超音波感測驅動變壓器）受惠客戶需求攀升，營收年增4％。

展望未來營運，敦吉驗證事業群在擴增RF量測能力方面，持續投資5G NR/6G通訊及Wi-Fi 6E/7等新技術量測能量並配合Wi-Fi 6E/7新型技術開發相關RF測試軟體。