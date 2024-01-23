期貨ETF 作短不作長

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期貨ETF資產組合

台灣第一檔期貨ETF於2015年上市，目前市場有多樣商品可供選擇。本篇擬先簡介期貨及期貨ETF，並說明台灣期貨ETF概況、投資風險與資訊揭露，讓投資人更了解期貨ETF商品內容。

期貨是什麼？

期貨英文為Futures，為契約的一種，在期貨市場上交易的都是「合約」。期貨在合法集中市場進行交易，並由結算機構擔保契約履行、承擔違約風險。同時期貨為標準化契約，關於商品標的、等級、數量、到期月份、最後交易日、交割方式等均已約定於標準化契約中。

期貨設有保證金制度，交易前需先存入原始保證金，透過每日結算確保交易安全，若保證金帳戶權益數小於未沖銷部位所需維持保證金，期貨商將發出追繳通知；若保證金帳戶權益數大於原始保證金，交易人可選擇提領超額部分的保證金。國際間關於期貨約定的標的廣泛，包含農產品、金屬、能源、金融商品等。

期貨ETF是什麼？

指數股票型期貨信託基金，簡稱期貨ETF或期信ETF。期貨ETF同樣追蹤、模擬、複製標的指數的報酬表現，指數成份標的為期貨。期貨ETF商品架構分為期貨保證金與現金部位，基金以保證金買入與資產規模相當的期貨契約，現金部位則進行現金管理並在一定額度內以貨幣市場工具等操作來為基金增益收入。（詳見附圖）

台灣期貨ETF概況

及投資風險

目前有14檔期貨ETF（包含槓反型），資產規模突破200億元。追蹤標的指數多元，包含石油、黃豆、美元、日圓、黃金、白銀、銅等。為利投資人識別，原型期貨ETF證券代號第六碼為U，槓桿型為L，反向型為R，證券簡稱第一個字為期。

投資期貨ETF除需注意如追蹤誤差風險、市場風險、流動性風險、集中度風險等外，也須注意期貨轉倉成本。因期貨ETF需依照標的指數規則定期進行轉倉，相對其他可能長期持有部位的ETF而言，期貨ETF部位調整可能更加頻繁。

若將近月期貨轉至其他月份，假設遠月期貨價格大於近月期貨價格（即正價差；反之為逆價差）時，經理人操作時須買進較高價的遠月期貨，並賣出較低價的近月期貨進行轉倉，將產生不可避免的損失。

也需注意期貨ETF若追蹤歐美市場標的，因以歐美市場期貨契約計算淨值，可能存在因時差造成風險。同時要留意期貨與現貨價格走勢可能存在差異、表現不同。

一般來說，ETF市場機制，會使得次級市場市價貼近初級市場淨值，惟許多期貨ETF投資於國外期貨，有發行受益權單位數的額度限制，當市場大幅波動如市場過熱時，投資人對ETF需求遠大於供給，主管機關核准追加新增募集額度前，可能使初級市場申購機制無法正常運作，造成持續大幅溢價。

投資人在折溢價幅度縮小至合理範圍前，都應謹慎評估市場價格合理性，避免折溢價風險。

期貨ETF資訊揭露

投資人可從證交所ETF專區、各家投信網站、基本市況報導網站、公開資訊觀測站等獲得相關資訊。提醒投資人不同期貨ETF的組成、價格波動性等均不同，且因轉倉成本等使其較適合短期交易，不適合長期持有，投資人購買前應謹慎評估自身財務規劃與需求，並詳閱公開說明書。（台灣證券交易所提供、呂淑美整理）