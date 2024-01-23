證交所 力推SDGs活動

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證交所為響應聯合國永續發展目標，加速實踐SDGs作為，繼112年「減碳森呼吸，永續護地球」活動，今（113）年展開全新自綠生活運動「四季共融，八方永續」系列活動，由董事長林修銘帶領實踐享綠生活，為永續環境盡一份心力，引領業界一起為永續努力。

「綠色經濟」宗旨尊重環境生態。「傳遞知識‧捐贈書籍」活動，售書所得全數捐贈家扶基金會，贈書予普仁青年關懷基金會。「生態辦公‧探索自然」將帶領同仁進行DIY空氣鳳梨植栽。

「環境永續」主題概念實踐永續能量。「環保之旅‧腳踏永續」活動，鼓勵共享交通以改善社區環境。每人搭乘大眾交通工具1公里，能減少70克碳排放。「感官瑜珈‧平衡身心」，鼓勵大家養成運動習慣，每周累積150分鐘中等費力運動可降低心血管疾病風險。

「關懷人文」主題為落實關懷弱勢。「關懷身障‧舒壓按摩」活動與伊甸基金會攜手健康按摩駐點服務。「舊衣新生‧環保永續」活動，號召同仁提供二手衣物贈與伊甸基金會等。

「支持在地」主題為飲食減碳。「品味自然‧飲食減碳」，打造專屬低碳蔬食餐。「在地蔬果‧華麗變身」活動，呼籲大家多多食用在地當季蔬果有助提升健康力。每周一次蔬食環保餐，一年減少101.4公斤碳排放。