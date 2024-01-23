鍇睿啟動IPO 拚Q4登興櫃

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

鍇睿國際小檔案

台灣電競賽事龍頭鍇睿國際啟動IPO計畫，19日以每股50元完成1億元現增案，引進寬宏藝術（6596）、識富天使會等策略投資人，規劃2024年第四季登錄興櫃，目標2025年上櫃掛牌，成為休閒運動類生力軍，也將是亞洲首家結合電競賽事及格鬥拳擊業務進入資本市場的企業。

鍇睿增資後資本額為1.15億元，營運項目以國內外電競賽事活動為主，2023年營收逾2億元，2024年初成立格鬥拳擊職業聯盟，並預計打造專辦國內外賽事活動的電競場館，進一步延伸相關課程等，全年營收將挑戰翻倍成長至4億元。

法人估，電競、格鬥賽事與活動行銷毛利率約30％，格鬥延伸課程更高可達40％～50％。

鍇睿國際董事長顏宥騫表示，將提供更多年輕人喜愛運動娛樂內容及賽事活動，會逐步將商模擴大至全亞洲市場。

這次藉由現增案引入民生消費通路、影視娛樂、識富天使會等企業、專業投資機構、個人企業主投資，集結互補性資源，朝向運動休閒娛樂集團化發展。

顏宥騫今年將滿30歲，他18歲和朋友組隊打《英雄聯盟》，當上BBS社群平台批踢踢LOL版主，開始辦比賽，大四正式創業，現為鍇睿國際負責人，為拳頭遊戲（Riot Games）亞洲區合作夥伴，承辦多項職業電競賽事及轉播。

鍇睿與Riot Games共同主辦太平洋職業聯賽（PCS），範圍包含台港澳及星、馬、菲、泰、澳洲等市場，近期再拿下英雄聯盟日本聯賽（LJL）賽事主辦權及招商權。

除了電競賽事主辦、轉播製作、影音內容製作及藝人經紀等，也結合賽事產品、招商權益與品牌達成異業合作，擴大產業價值。

憑藉國內外電競產業成功經驗，鍇睿2023年底轉投資100％子公司「臺灣格鬥運動」，成立台灣首屆職業格鬥賽，並邀請世界拳擊傳奇帕奎奧（Manny Pacquiao）擔任「鍇睿格鬥冠軍賽」聯盟榮譽主席，藉由打造高品質職業賽事，培育優秀職業選手及產業人才，健全電競及格鬥這兩項新興職業運動產業生態。