期交所客製化交易平台 熱絡

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臺灣期貨交易所22日推出客製化契約交易平台，提供市場參與者申請客製化契約掛牌的管道。推出首日申請踴躍、成績斐然，全市場合計申請15個客製化契約，由兆豐期貨拔得頭籌，成為期貨市場首位申請客製化小型臺指期貨契約的業者，其他積極參與者包含元大期貨、群益期貨、凱基期貨、富邦期貨、永豐期貨、康和期貨及主要的期貨自營業者等。對此業者表示，看好期交所客製化交易平台未來發展潛力，已投注資源進行系統開發及業務推廣，提供交易人線上交易、申請管道。

我國期貨市場於22日達成新里程碑，客製化契約交易平台的推出，打造期貨交易全新體驗。過往期貨契約均由期交所訂定契約規格，以小型臺指期貨到期日而言，均為每月固定第三個周三為到期日（周小臺契約為每周三到期），客製化交易平台推出後，交易人可申請一年以內、周三以外的日期作為契約到期日，有助交易人對於特殊日期或特殊事件的避險，並提供市場更彈性、更多元化的交易選擇。

配合客製化交易平台推出，期交所提供相關交易獎勵活動，鼓勵期貨商積極推廣客製化契約，達一定交易量及交易實動戶數，即可取得期交所獎勵；另期交所亦設有流動性提供獎勵機制，鼓勵流動性提供者於盤中持續提供買賣報價，符合報價標準可獲得相關獎勵。透過前述機制鼓勵期貨商發掘市場潛在交易需求、推廣客製化契約及提供流動性，協助交易人交易避險及擴大整體期貨市場業務發展。有關客製化交易平台及契約申請等相關說明，詳期交所網站：https://activity.taifex.com.tw/file/taifex/event/cht/flex/index.html。