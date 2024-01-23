籌碼飄忽不定 紅包行情仍可期

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美股過往慣性，費半大漲之後科技股也將隨之起漲，在台積電（2330）法說發布當天費半大漲3％以上，緊接著上周五AMD、Meta股價再創歷史新高，美股四大指數齊揚。

本周美國科技股微軟、特斯拉、英特爾、Netflix、艾司摩爾等將陸續公布財報，科技股氣勢正旺，財報公布前普遍樂觀看待，但仍須留意目前股價反映了財報，價格得到支撐但先前賣出的籌碼並未完全歸隊，長線布局仍須靜待籌碼歸隊後價格才有望盤堅走升。由於短線反轉力道強勁，如想增加手邊部位，卻又不想增加投入資金以整股買進，可選擇指數期貨。

從自營商的籌碼動向觀察，指數進入V轉格局不易回跌，重回挑戰萬八並有望迎接紅包行情。

這波反彈仍然是以台積電主導，在法說會對於2024全年預估營收增加20～25％，營收增加來源主要是由AI晶片帶動，AI相關個股、IC設計、以及下半年AI PC需求將增溫，整體來看對2024仍是全年唱旺。

聯發科、日月光投控、聯電等也將舉行法說會，是否延續著台積電的氣勢，推升台股朝萬八前進是封關前的重要指標。國際地緣不安因素為現階段系統性風險中，危險程度最高的不安因素，且航運不便是否會衝擊到全球總經，甚至進一步影響通膨仍須留意。（永豐期貨分析師高秉宏提供，黃彥宏整理）