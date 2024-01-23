黃金期 箱型震盪格局

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圍繞對AI的樂觀情緒，晶片股持續領軍向上，本周關注特斯拉、英特爾和Netflix等重磅科技股財報，以及日本、歐元區等央行利率決議。

政經方面，聯準會官員接連釋出謹慎降息的訊號，加上美國消費者信心指數升至兩年半高位，市場最新普遍估計，聯準會最快要到5月才會執行寬鬆政策。

舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly）日前指出，現在認為降息即將到來還為時過早，她將尋找勞動市場開始動搖的任何早期跡象，以幫助她做出利率政策決定，以目前美股三大指數期貨的技術面來看，三大指數續創新高，技術面偏多。

黃金期貨部分，黃金期貨價格上周五走強，但由於聯準會決策者言論削弱提前降息的預期，黃金周K收低。 紐約黃金期貨上漲近0.5％，收每盎司2,030.6美元、黃金現貨價上漲近0.3％，報每盎司2,027.98美元，但上周下跌1％，目前黃金技術面為箱型震盪格局。

油價部分，國際油價上周五下跌，令周漲幅收窄，因交易商評估供應成長、需求前景、美國因應氣候的生產難題，以及中東持續緊繃的局勢。

3月交割的西德州中質原油（WTI）期貨價格下跌70美分或近1％，為每桶73.25美元，此為交易最活躍的WTI期貨，目前技術面來看，走勢持續處於區間震盪。（兆豐期貨分析師謝侑呈提供，黃彥宏整理）