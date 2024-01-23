遊戲熱 鈊象、大宇資權證炫技

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台北國際電玩展（TGS）將於25日開展，適逢寒假及農曆年假旺季效應加持，遊戲概念股順勢吸金，鈊象（3293）、大宇資（6111）22日表現優異，鈊象去年獲利創新高，市場看好今年有望加碼配息；大宇資則將參與電玩展，力拚拓展產品能見度、衝刺業績。

2024台北電玩展將於1月25日起至28日在南港展覽館一館登場，不少廠商參展藉此卡位寒假遊戲商機，而隨元月紅包行情蠢蠢欲動，遊戲族群也搶先搭上順風車，在題材加溫下吸引熱錢進駐。

遊戲股王鈊象去年獲利大放異彩，自結12月單月稅前盈餘6.74億元，每股稅前盈餘則為4.78元；累計去年每股稅前盈餘高達55.07元，獲利改寫歷史新高。鈊象歷年來現金股利殖利率均維持在5％以上的高水準，且配息率均逾九成，市場看好在獲利帶動下，鈊象本次股利值得期待。

鈊象布局歐洲市場三年，旗下馬爾他子公司終於在去年9月初取得線上博弈執照，將透過代理商機制進入市場，公司看好其在歐洲線上博弈布局，今年就能顯著貢獻營收與獲利；此外，鈊象也積極耕耘北美及中南美洲市場，積極著手申請加拿大線上博弈執照，持續拓展新市場。

遊戲研發商大宇資去年12月營收4.4億元，月增31.93％、年增52.03％，累計全年營收32.37億元，大幅年增超過四成。大宇資將以子公司星宇互娛代理的人氣遊戲《我想成為影之強者！Master Of Garden》參與台北國際電玩展，在題材加溫下，帶動股價連續三日強勁走升，尤其22日出量大漲，成交量創下逾個月新高，股價也改寫近半年新高。

大宇資日前也已展示包括《咒》、《三國戰旅 亂世行》、《拾光酒館》以及《Voice Love on Air》等多款新遊戲產品，均有望於2024年陸續上市，另外，去年揮軍印度遊戲市場，均將挹注其今年營運成長動能。