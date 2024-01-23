擦亮AI光環 英業達、緯創大漲

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代工大廠英業達（2356）持續受到AI伺服器出貨動能強勁，激勵股價22日大漲7.9％，且受到外資青睞，位居外資買超第一名，英業達旺年會將於本周五登場，市場關注英業達最新AI伺服器進展；緯創（3231）公告去年自結EPS 4.08元，續創新高紀錄，其中最引人矚目的是，第四季毛利率一舉突破9％，來到9.25％，刷新歷史紀錄，全年毛利率推升到7.95％，亦同步創高。

英業達旺年會將於這周五登場，由董事長葉力誠接任後首度主持，市場預料屆時將釋出最新展望，近來不少公司舉行實體旺年會老闆出面信心喊話後，股價跟著受帶動報喜。

2024年GPU供貨緊張情勢逐步紓解，英業達除主機板生產，亦積極切入L10-L11（整機系統組裝），法人預期，英業達今年整體伺服器業務有望達雙位數增長。目前伺服器相關產品佔公司營收約41～45％，去年AI伺服器佔伺服器比重約達5～7％，今年隨著GPU供貨緊缺情況逐步紓解，預期AI伺服器貢獻度將會持續提升。

法人表示，緯創正式擺脫PC代工產業毛利3％～4％的窘境，透過擴張高毛利業務比例，降低低毛利業務的規模，逐漸提高獲利成長動能。因此，儘管緯創去年第四季EPS在匯損等因素下為1.18元、低於第三季的1.67元，但單季本業獲利104.78億元，卻是季增54％、年減僅2％，寫下歷史次高。