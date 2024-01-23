年終滾錢術 五銀行教戰

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放大年終獎金，五銀行傳授心法。國泰世華、中信、凱基、永豐、台新銀行各出奇招，建議搭配多元配置、定期定額兩大策略，協助民眾利用年終獎金累積財富。

國泰世華銀祭出三心法，一是健康理債，累積良好信用。先拿年終減少債務，避免過度信用擴張損害個人信用，例如信用卡或貸款不逾期繳款，當需要買房、買車等時，良好的信用評分有助獲得更好的貸款利率。

二計算現金流，增加正流量。持續性支出，如房租、水電和生活費，當收入扣除支出後，剩餘可以自由支配的資金就是正向現金流。年終獎金可用來買進有助增加現金流的資產，如定存、股票，或債券等。透過增加現金流，讓人生有更多選擇權。

三化整為零，降低重押風險。不要把所有雞蛋全放在一個籃子裡。國泰世華銀行建議「定期定額」，透過長時間且穩定投入資金來平均投資成本，亦能克服市場高低起伏波動風險，被稱為「懶人投資術」。

國泰世華銀行指出，有時間研究市場者，可投資個股，有機會參與高成長，但亦要承擔較大風險。時間或不想花太多時間研究市場的人，可投資台股ETF。想超越大盤，又沒時間研究市場，則可考慮由專業經理人主動操盤的台股基金。

中信銀則建議，可採取「股債均衡配置」，上半年可建立中短期穩定且優質現金流部位，並保有部分流動性，以利參與未來市場機會，下半年緊縮貨幣政策有望出現轉折，則可適度拉長優質債券存續期，不僅有較佳的配息收益，也有機會賺債券資本利得。另考量美元強勢格局將扭轉，可望為非美國貨幣及新興市場且具戰略資源國家的股債市場迎來契機。

凱基銀行建議，掌握年終理財「433法則」，即4成資金投資、3成資金儲蓄、3成資金犒賞自己，藉此累積財庫，增加被動收入，做好保險規劃兼具保障。

台新銀行亦有三建議，一擬定明確財務目標，包含短期和長期目標。二將資金分散至不同資產，平衡風險收益，並保留部分現金，以因應緊急支出或市場波動。三可選擇用定期定額方式申購基金，平均分攤市場波動，長期累績財富。

永豐銀行指出，年終獎金可用三步運用：釐清理財目標、選定熟悉工具、分批多元布局。