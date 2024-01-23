聰明規劃 先理債再理財

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如何放大年終獎金，銀行業者提醒，年終入帳要聰明規劃，先「理債」再「理財」，且全球央行在前兩年升息，舉債付出的利息要比過去幾年高出許多，民眾可先考慮用年終減輕債務壓力。

安泰銀行建議，可依據三好原則：「好easy理債」、「好輕鬆理帳」、「好簡單理財」規劃，積極運用以免錯失理財好時機。

好easy理債，一般家庭通常有每月固定的支出與貸款，拿到年終獎金後，應先償還債務，降低利息支出，如果有多筆債務，還款的順序，可從最高利率的負債優先還起，若債務利率差不多，即從本金剩餘多寡來評估還款順序。例如車貸或信貸的利率是6％～8％、房貸的利率是2％左右，車貸、信貸的償還順位就高於房貸。

好輕鬆理帳，在扣除掉必要開銷與貸款支出後，可先提撥一筆預備金到存款帳戶做為儲蓄，用來避免未來有意外支出過大，可做為緊急預備金。最後剩餘資金再依比例分配到理財投資。

好簡單理財，民眾可透過理財工具來幫年終獎金加值，避免獎金「悄悄溜走」。如果民眾本身沒有債務或是理債並扣除相關固定開支後還有餘裕，就可以把年終拿來投資，讓財富能有最大化機會。安泰銀建議，投資人可適度挑選評級較高的債券，固定領年化4％～5％的配息。另外，即日起推出新台幣1個月定存續期加碼送專案，至3月29日止，民眾臨櫃承做新資金3萬元起，且約定續存5次，即可享月月利率步步高昇最高2％優惠利率。