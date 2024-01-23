設計新銳李冠瑩 築夢世界舞台

對時尚與流行有極大熱誠的台灣女生李冠瑩，2021年在西雅圖華盛頓大學以全額獎學金修習戲劇服裝碩士，2023年她在洛杉磯進修時尚服裝設計，並以提名畢業生代表以及年度服裝設計獎的優異成果畢業，一畢業，李冠瑩在將近千名的工作申請人中掌握住環球影城服裝採購的職缺，2023年正式進入環球影城工作，為自己熱愛的事物，在世界舞台築夢踏實的故事，激勵許多台灣青年。

李冠瑩畢業於藝術界排名第一的學校，台北藝術大學劇場設計系。大二時，她就與當時頗為知名的戲劇團體「嚎哮排演」合作，做為該劇團的服裝設計師。此外，李冠瑩也在「歐陽慧珍舞蹈團」擔任服裝設計師長達10年之久。「舞蹈服裝跟一般服裝最大的不同，在於舞蹈的呈現，強調動作的流暢、甚至會有很多的拉伸、劈叉等大動作，衣料本身的彈性與舒適度，會是非常重要的考量。」李冠瑩說，所以你要兼具視覺效果，也要考慮穿著者的體驗，以幫助舞者呈現他們最好的演出。

不同於過往在劇團、舞團的經驗，李冠瑩深切體驗到一個跨國企業在方方面面的嚴謹。整個環球影城的服裝部門內，只有李冠瑩和他另一位服裝採買同事能使用公司信用卡，極大的經濟責任以及對布料知識的要求都是服裝採買必須具備的能力，環球影城中每一個表演者的服裝，都在我們的管轄範疇之內，甚至連他們要用的洗衣精、衛生紙、大到面具、道具，都必須要掌握。

李冠瑩說：「環球影城園區之大，每一處細節都必須確保完美。但這份工作帶給我最大的成就感，就是你能即時收穫到每一個遊客的笑容。」也是每一個人幸福的微笑、充滿成就感的完成每一場演出，讓李冠瑩更驕傲自己在背後辛勤的付出、那些絞盡腦汁的過程，都獲得對等的回報。