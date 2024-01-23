教育部教學實踐績優計畫 海大創新高

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國立臺灣海洋大學重視教師在教學精進與創新的發展，並提供完善的支援措施，近年不僅申請教育部「大專校院教學實踐研究計畫」的教師增加，計畫通過率也都超過全國平均值，值得一提的是，今年海大共有4件榮獲教育部教學實踐研究績優計畫，獲選件數創新高，於全國大專校院並列全國第5名。

海大教務處教學中心於1月17日至19日舉辦教學實踐研究三天兩夜的密集性課程，鼓勵教師將創新科技（例如：ChatGPT）融入課程設計，並分享計畫申請技巧與經驗、教學成效評量，了解如何將計畫成果轉成期刊論文發表，透過這些實用的經驗分享，將為教師提供更豐富的教學實踐研究素材。

呂明偉教務長表示，海大在教學實踐研究的制度與獎勵方面給予許多支持措施，獲得教育部計畫補助的教師可納入彈性薪資、教師評鑑列入免評鑑及教學升等加分等，獲得績優計畫的教師也會由校長公開表揚並核予獎勵金，展現學校對教學實踐研究的支持與肯定。將持續結合高教深耕計畫資源，鼓勵老師教學精進與創新發展，將教學與研究結合，改善教學現場問題，提升學生學習成效。

學校透過系列的增能培訓課程，提供教師有系統性的知識與實務技能培養，以應對不斷變化的教學環境。同時以密集性培訓、跨校教學實踐研究論壇等方式，激發教師跨領域的教學創新思維。也提供客製化的教師學習需求，強化教師參與教學實踐研究的動機。

此外，多元的輔導措施，包括教師教學創新和大學社會責任等教學型計畫，透過校內教學實踐研究先導養成計畫、籌組校內教師社群和跨校教師社群的經費補助，能促使同儕間相互激勵。