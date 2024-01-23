年後轉職好時機 就業趨勢報你知

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年關將近，就業市場活絡，各家企業廠商紛紛釋出招募人才的需求，依勞動部勞動力發展署就業服務資訊系統顯示，113年開春1月，桃竹苗轄區廠商的求才需求數較去年成長約1成3，求供倍數達2.48倍，也就是每位求職者有將近2.48個工作機會選擇；其中「餐旅、零售及其他場所服務經理人員」需求最高，求供倍數高達13.57倍，本項職缺行業以「批發及零售業」及「住宿及餐飲業」需求最多，提供求職朋友以及年後想轉換跑道的求職者選擇參考。

59歲的彭春美從事台積電技術員長達20多年，在111年4月退休後不想賦閒在家，報名參加委外訓練「港式茶餐廳小資創業班」課程，結訓後經竹北就業中心運用「疫後改善缺工擴大就業方案」並陪同面試推介她錄取了添好運－竹北遠百店擔任廚房後場洗碗員的工作，開創人生第二春。無餐飲實際經驗的彭春美，即便與過去技術員工作相同需要配合日夜排班，至今仍適應頗佳，退休再就業的她已穩定就業超過3個月。

桃竹苗分署表示，桃竹苗地區光是旅宿業及餐飲業專案職缺就有1,491個，為鼓勵民眾從事缺工專案職缺，推動「疫後改善缺工擴大就業方案」，同時還積極推動「專案缺工就業獎勵」，民眾若有特殊身分如中高齡、身心障礙者、二度就業婦女、獨力負擔家計者等失業勞工，經過各分署就業中心推介並成功就業滿30日，每月獎勵1萬元。有關「疫後改善缺工擴大就業方案」資訊，可至台灣就業通網站「疫後改善缺工擴大就業方案」專區查詢，亦可撥打免付費專線0800-777-888洽詢，歡迎有興趣的民眾上網搜尋，現在正是年後轉職好時機。