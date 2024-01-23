基建、公用事業股 後市有錢景

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美國經濟優於預期，在經濟溫和著陸預期下，美國聯準會年中降息機率大，投信法人認為，升息停、降息啟動有助基礎建設、公用事業等防禦類股投資評價重估，產業獲利成長可期，2月起為基建與公用事業的配息旺季，建議投資人掌握投資價值重估、除息填息行情較佳的投資布局時點。

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金經理人林志映表示，隨升息告終、降息可望來臨，基礎建設與公用事業迎來復甦期，疫後旅遊、國際交通量能，已高於疫情前水準，經濟動能恢復及在家工作比率持續下滑，歐美公路運量穩定增加，季節性因素推升天然氣及電價走高，今年底歐洲電力價格預期將持續改善。

歐美轉型題材可望維持獲利能力，投資布局策略宜選擇較低負債比、布局較廣的整合型電廠及管線業者；針對2月至6月，公用事業、基建產業的配息季節，不妨適度把握除息、填息行情的配置機會，近期投資標的評價出現長期價值宜適度加碼，挑選公用事業基礎建設基金定期定額投資，更能掌握長線獲利機會。

PGIM保德信全球基礎建設基金經理人王翔慧指出，AI龐大的電力需求可望為產業帶來業績驚喜，數十年來美國用電量保持低速成長，但近年有特定產業出現用電量迅速增加的跡象，如資料中心、製造業回流、工業設施、電氣化等，顯見在AI潮流的趨勢之下，有利於相關基礎建設加速進行，因此從收益成長展望來看，推升資料中心、電塔的增速高於整體REITs平均。

台新北美收益資產證券化基金李文孝強調，目前市場普遍共識為聯準會在今年可望展開降息循環，對於REITs及基礎建設等收益型產品相對受惠，因為利率走降，資金將往穩健、息收佳的產品避險，REITs高配息優勢將彰顯。聯準會官員提高今年降息次數，美債利率快速下跌，美國就業與年終消費數據保持正向，資金將快速回補低基期的產業，目前美國REITs未來一年的本益比位於歷史偏下緣，評價上極具吸引力，現在正是布局甜蜜點。