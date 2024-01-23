數位轉型加速 助新基建發展

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電動車充電樁市場規模預估

市場預估今年大環境是溫和的軟著陸，先不論股市漲跌，仍應利用較穩健的收益型產品，掌握今年投資理財方向，暌違兩年多，投信業者再度推出一檔基礎建設主題類收益基金，訴求成長與防禦各半的全球基礎建設概念股票，並納入新形態數位基礎建設投資範圍，目前估值仍低，降息前可搶先介入。

富蘭克林華美全球基礎建設收益基金即日起開始募集，不只原基建概念，更看好新型基建助攻、數位轉型加速產業升級，各國政府無一不投入數位化建置，為節能減碳，各國政府積極推動電動車，並打造適合環境，未來10年電動車年複合成長率29.1％，如充電樁及周邊環境建置等皆是商機。

過去一般認為基礎建設不外乎鐵路、公路、機場等，如今新型態的政府也與時俱進，提倡建置5G網路、數位化的服務等，像現在到公家機關辦事，很多都可從網路上先獲得各項服務與資訊，親臨現場也已化繁為簡，有數位化自動機器，代替傳統上需要很多人力的跑流程。

銀行財管處認為，隨著利多接力發酵，奠定基礎建設產業多頭格局，這類新興的建置，包括能源轉型帶來的質變與量變，讓日常生活迎接全新型態，值得注意的是這些改變，也往往都能從中找到或發掘不同的投資機會。

富蘭克林華美全球基礎建設擬任基金經理人陳美君認為，伴隨生成式AI產業應用的深度與廣度逐步拓展，消費者也日漸習慣AI工具的使用、加快企業數位化轉型的腳步，全球升級或打造新的數位基建勢在必行，如受惠資料儲存與分析的Data Center興建以及未來高速網路通信設備的優化，也成為各國積極打造基礎建設的一重要環節，新形態數位基礎建設也成為投資主軸之一。

富蘭克林華美全球基礎建設研究團隊認為，長遠來看不只政府推動舊有公用設施的維護修繕，有利於基建題材，更敏銳地看到技術創新帶來的新型基建成長大趨勢，因此也建議投資人在投資組合上，可以採取50％防禦、50％成長型的基礎建設類，為今年爭取較佳的報酬表現。