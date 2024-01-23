固定收益資產 迎三大利多

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對抗通膨的最後一哩路，可能更具挑戰，利率波動風險不宜輕忽，投信法人指出，投資債券可藉由專業經理團隊適度調配存續期配置，掌握各債市多面向的投資機會，將可避免過度重押單一長天期債或券種的風險。

富蘭克林旗下美盛布蘭迪全球機會固定收益基金經理人傑克．麥金泰爾認為，今年貨幣政策的轉折點將使固定收益資產迎來三大利多。一是債息機會，隨著聯邦基金利率升至5.5％，各類債市殖利率也水漲船高，美國高品質投資級債就有5％左右殖利率，高利率新興國家更有高達雙位數殖利率水準；二是資本利得機會，因潛在降息前景，殖利率下滑將帶動可觀的債市資本利得機會。

三是貨幣升值機會，美國降息使美元維持強勢不易，讓非美貨幣獲得表現機會，成熟市場中看好日圓潛在負利率政策轉向下帶動升值機會，歐元也可望有所表現，新興市場看好有強韌經濟基本面支撐與經常帳收支均衡的國家，貨幣升值空間可期。

野村投信固定收益部主管謝芝朕表示，亞洲債市具有多項利多支持，樂觀看待今年投資展望，亞洲信用債的殖利率相當高，以非投資等級債為例，亞洲非投資等級債殖利率比其他非投資級信用債市場高出185～570個基本點。即使剔除大陸非投資級信用債，亞洲非投資級信用債的殖利率仍高達12.05％。

債信品質改善，在亞債指數中，投資級債的比重持續增加，至2023年12月已上升至86.3％；在亞洲非投資級債指數中，BB級債券的權重從2020年的35％上升至2023年12月的48.6％，同期間C級債券權重則從1.1％上升至10.7％。

先機新興市場債券基金產品經理洪聖雄分析，大多數新興市場國家預計今年底前達到目標通膨率，且升息週期早於已開發市場，意味新興市場央行正坐擁實際正利率的重要緩衝，有助放鬆貨幣政策並支持經濟，預期將持續恢復比已開發市場更強勁的成長。今年新興市場債受益於基本面改善刺激資金流入，投資情緒改轉樂觀。