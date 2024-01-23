非投資級債 法人看法分歧

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非投資等級債券去年表現不錯，在各類債券中收益率最高，但金融市場充斥不確定性，投資級債收益率不低，已滿足保守投資人對收益率的期待，加上法人對非投資級債看法分歧，使非投資級債吸引力略退燒。

2023年全年各種債券指數，漲幅最多的第一、第二名分別是歐洲非投資等級債券指數升14.46％、及美國非投資等級債券指數漲13.48％。據EPFR Gobal資料顯示，2023年美國、歐洲及亞洲等三地區非投資級債分別是淨流出96.55億美元、淨流入0.9億美元及淨流出34.82億美元。今年至10日，美國非投資級債淨流入6.44億美元，歐洲及亞洲非投資級債淨流入或淨流出金額都不到1億美元。

安盛美國非投資等級債券基金投資團隊表示，過去低借款成本環境，使得多家非投資等級債公司從中獲益，非投資等級債券的槓桿和覆蓋比率處於歷史理想水平，反映不少企業也動用自由現金流，以償還債務和減低槓桿水平，企業的基本面穩定可防止美國非投資等級債券市場違約率上升到遠超過長期平均值的水平。

美國非投資等級債券的估值相當具吸引力。在利率上升後，平均價格依然處於90美元的極低水平，整體市場的最低殖利率介於8％～9％。

柏瑞投信認為，非投資等級債今年的違約率可望持續維持低檔，債務到期問題可控，因為2024年企業債務到期金額低且較低評等債券所發行數量亦相對較少，加上企業已逐步減緩現金支出以因應未來狀況，目前美國非投資級債殖利率仍高於5年均值，深具中長期投資吸引力。

富達國際強調，受惠全球市場風險情緒轉佳，各地區非投資等級債信用利差已大幅收窄，短線價格出現明顯上揚，對歐美地區非投資等級轉為審慎態度，利差近幾周顯著收斂，顯示目前評價偏高，接下來針對非投資級債應該會轉向減碼。