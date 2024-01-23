經濟成長帶動 越股有看頭

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世界經濟論壇主席今年高度讚賞越南擁有眾多新創企業，正進行大力改革，重點發展高科技產業、製造業、推動綠色發展，將成為世界20大經濟體之一，越南總經今年有機會重回高速成長軌道，主要來自五大面向，包括出口、政策、投資、觀光、地產，有望挹注股市向上動能。

日盛越南機會基金研究團隊指出，越南今年可望繼續在全球製造業增值中獲得市場份額，尤以美國及歐盟最為顯著；預計財政和貨幣政策將具有支，政府財務狀況強勁，今年基礎設施投資將繼續保持相對較高的預算支出。同時，通膨或匯率擔憂對央行寬鬆立場的威脅已漸消退。

外國直接投資仍是越南結構性成長的關鍵支柱，去年12月外國直接投資（FDI）達29億美元，創歷史單月新高，全年總額232億美元、年增3.5％，同時FDI註冊量也達到78億美元，再創2018年6月以來新高，有助於加速越南勞工資本成長，刺激經濟成長動能。隨抵押貸款利率下降和持續的監管改革，緩解開發商的法律瓶頸，相信房地產銷售和建築活動將於今年逐步復甦。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，隨製造、批發業去庫存水位回復至疫前水準，且FDI持續湧進越南，產業鏈有望升級，可望加速半導體產業布局。今年越股展望審慎樂觀，企業獲利動能相較去年轉佳，市場預估今年獲利增長達17％至20％，加上新興市場升級題材、基礎建設加速和FDI布局升級將有助於越南經濟的發展，有望激勵股市表現。

群益東協成長基金經理人高浩偉認為，新加坡去年第四季經濟成長率升至2.8％，優於市場預期，去年經成長率為1.2％，也小幅優於原先估值，今年經濟成長增速有望加快，可望帶動股市表現；印尼通膨持續下滑，印尼盾匯率趨於穩定，市場預估央行可望降息，貨幣政策轉為寬鬆下也有利於經濟與股市表現；泰國今年因低基期跌深反彈行情，評價面預估本益比約14倍左右，低於十年平均值的15倍，凸顯具相對優勢。