日股基金勝大盤 法人續看多

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日本基金今年來績效前10名

日本股市去年出現近十年來最好的一年，今年亦持續走多，今年至17日，日經225上漲逾6％，七檔日本股票基金績效更是打敗大盤，法人強調，持續看多日股後市。

中租基金平台總經理蘇皓毅表示，以往日股都被歸類在經濟成長停滯的市場，但去年開始日本政府加速推動企業經營的結構改革、力拚全民加薪，大幅改善民間消費和投資信心，日本股市長期投資價值逐漸浮現，吸引外資加碼投資。

根據東京證券交易最新資料顯示，2023年外資買超日股金額更是創10年以來新高紀錄。預期在通膨的推波助瀾之下，過去習慣保留充裕現金水位的日本企業，會為了避免手中資金被通膨侵蝕，轉而提高資金運用效率，促使日企投資國內的意願增強，驅動日本經濟保持穩定增長的正向循環；加上在全球半導體材料市場中，日本企業的市佔率高達52％，隨著AI產業熱潮的助攻下，日本必然不會缺席科技未來十年成長機會，有利於股市長期增長。

富蘭克林證券投顧指出，日本經濟維持溫和擴張，正逐漸走出陰霾，消費者支出增加，企業也可望擴大資本支出，有助提振日本經濟。且在東京證交所要求企業提升企業價值的積極改革下，愈來愈多日本企業在公司治理上展現成果。

根據媒體報導，近期即便日本股市迭創新高，股神巴菲特仍持續加碼買進五大日本商社股份，顯示在外資長期低配日本股市下，目前日本股市評價面仍極具吸引力，外資資金仍有很大回補的空間。

瑞士百達資產管理認為，日本經濟持續表現良好，主要來自於通貨緊縮已經逐漸轉為通貨膨脹，且多年來的企業治理改革等結構性推動因素，為日本股市提供支撐。

百達日本精選策略投資團隊預期，資本支出和併購增加，可幫助企業實現更強勁的獲利成長，並提高投資報酬率。