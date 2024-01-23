銀行公會：春節連假停止催收

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農曆春節連續假期停止各項催收作業

年關將屆，銀行公會為體恤有還款困難債務人的感受，已協調各會員銀行，含委外催收機構，在農曆春節連續假期期間，即2月8日至14日停止各項催收作業，使債務人可安心過年。

銀行體恤措施共二項，一是持續宣導債務協商相關資訊，請有困難的債務人儘速與債權金融機構聯繫，辦理相關協商事宜；二是春節連續假期期間，各銀行含委外催收機構，停止一切催理作業，包含簡訊、信函、電話、拜訪、強制執行債務人的動產或不動產等一切活動。

銀行公會表示，債務人切勿輕信不法代辦債務協商公司保證協商成功的承諾，民眾如有債務問題，可在上班時間洽詢各金融機構協商服務專線，或撥打銀行公會債務諮詢專線，銀行會解答所有債務方面的問題。

銀行業者指出，農曆春節前詐騙事件頻傳，例如有歹徒假冒銀行名義發送釣魚簡訊到民眾手機，號稱民眾的銀行帳戶顯示異常或系統更新，需要重新驗證等理由，要求點選簡訊上的假網址，以騙取民眾的網銀帳號、密碼及簡訊認證碼等資訊。

銀行業者強調，所有銀行都不會發送簡訊請客戶點選簡訊上的連結，更不會要求在連結上並輸入帳號、密碼、OTP等認證資訊。請民眾直接到往來銀行的官方網站、網路銀行或App，切勿在其他網站輸入認證資訊。民眾若收到假借往來銀行名義或來路不明的簡訊或郵件，切勿點連結，並可聯繫165反詐騙諮詢專線或銀行的客服專線，以迅速封鎖詐騙網址。

財金公司提醒，春節連續假期使用ATM，可避開尖峰時段使用ATM提領現金、瞭解往來金融機構提款及轉帳金額的限制，及保留交易明細單、善用緊急聯絡電話，同時慎防ATM詐騙。

財金公司強調，近來ATM詐騙手法不斷更新，特別提醒民眾加強 注意，ATM轉帳功能僅能將款項轉出，並無法透過ATM操作讓他人將款項轉入、ATM沒有解除分期付款設定功能、無法完成退稅、無法取消扣款，因此，請不要依照他人指示操作ATM。