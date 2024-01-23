年節前基金最後贖回日出爐

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各類型基金贖回作業時程

春節將至，證交所公布集中市場春節前最後交易日2月5日，春節後開始交易日2月15日。投信業者提醒，年節期間有資金需求的投資人，想要基金換現金，留意年前基金贖回時間，以利規劃現金流，若沒有急需資金即不需贖回，且可善用年終獎金投資基金ETF理財，將獎金效益發揮更大。

群益投信表示，不同類型基金的贖回入帳時間不盡相同，特別是海外基金贖回到入帳日較久，要多加留意，以免錯過年前最後贖回日期。以國內貨幣市場基金來看，交易後只要1個營業日即可入帳，2月5日是最後贖回日，海外貨幣基金須2個營業日，2月5日是最後贖回日；國內股票基金最後贖回日則是2月2日，以作業時間較長的海外股票基金來看，大部分需要5至7個營業日才入帳，因此最晚得在1月30日辦理。另外，ETF和股票交易一樣，只要2天即可完成買賣。

但基金是長期投資累積複利績效，如果過年期間沒有資金需求，不建議農曆年前辦理贖回，反而可運用年終獎金進一步規劃基金ETF理財。

今年股債均迎投資契機，投信法人建議，可將部分年終獎金用於投資基金ETF，既培養理財習慣，也能免除擇時進場困擾，時間拉長還能攤平投入成本。例如穩健投資人可以台股高息ETF為核心配置穩固資產，因低碳足跡創造台股碳金奇蹟趨勢，台股市值前兩百大中，低碳密度企業股價表現相對突出，買台股ETF可參考成分股中有訂單能獲利的低碳股，迎接ESG碳金商機的台股ETF。

群益台灣精選高息ETF（00919）基金經理人謝明志指出，參與台股中長期投資契機，統計歷來正報酬的年度遠勝負報酬，即台股長期呈現多頭趨勢，過去30年數據顯示，雖經歷亞洲金融風暴、科技泡沫、911事件、金融海嘯及新冠疫情等股災，但仍有22個年度上漲，兼顧企業獲利成長性的高息股更有亮眼表現。