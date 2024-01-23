富壽推網路投保外溢健康險

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針對年輕族群預算有限、又追求快速便利的交易模式，富邦人壽推出首張網路投保外溢健康險。富壽22日宣布，推出業界首張外溢型網路投保定期日額醫療健康險，讓年輕族群以可負擔的保費，買到基本住院日額保障，且保單具外溢機制，健走步數達標最高可有3％保費折扣，達到保健與保障雙重目標。

金管會2022年放寬網路投保限制，新增日額型住院醫療險也能線上投保，國泰人壽、新光人壽相繼推出網路投保日額醫療險，因網路投保省去通路佣金成本，主打基本保障，因此保費較便宜，18歲以上民眾就能線上投保，簡單買到基本住院日額保障，富壽也推出外溢型網路投保日額醫療健康險。

富壽業務通路處副總陳寬偉提醒，年輕人正值打拼期，在預算有限下，應掌握「先求有再求好」、「定期檢視並適當調整」兩大投保原則，將薪水10％透過保險規避風險，並趁年輕體況佳、保費較低時，及早建構基本醫療保障，先打好保障基底以防突發狀況，再根據不同生涯的負擔與責任，逐步升級保障。

富壽指出，為積極響應金管會政策，持續發展多元網路投保商品，近期推出網路投保日安心定期健康險，年滿18足歲至55歲即可投保，具備四大特色，一按日給付的基礎型醫療保險，適合職場新鮮人投保；二加護病房或燒燙傷病房保障強化給付，提升對重大事故風險的抵抗力。

三具有外溢機制，鼓勵保戶做好健康管理，養成健走運動習慣，走越多保費越便宜。各年最高步數天數平均每日步數達到保費折扣門檻，即可享有續年度最高3％保費折扣，步數越多保費折扣愈高。如當年最高步數180日的平均步數達10,000步，次一年度保費折扣3％；四保費採平準型費率，保障期間不因年齡增長增加保費，越年輕投保，保費越便宜。

以22歲男性投保保額1,000元，選擇月繳，每月只需82元（年繳保費935元），就有20年的住院醫療保險金（日額）、加護病房或燒燙傷病房保險金等保障，而保障期間保費不隨年齡增長，即固定每月82元。