跨國組合平衡基金 抗波動

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跨國組合平衡基金績效表現

今年以來市場持續調整對主要央行降息預期，企業財報與經濟數據好壞兼具，都牽動市場對景氣前景看法，股債市累積一段漲幅、面臨獲利調解壓力，使得近年股債市波動頻頻。投信法人表示，市場預期調整過程中波動難免，建議透過多元資產布局，納入跨國組合平衡基金因應。

群益全民成長樂退組合基金經理人葉啟芳指出，在經濟成長動能與通膨放緩但未陷入衰退，股票部位首重優質標的，其中大型成長股現金流相對充裕、資產負債表較為穩健，符合優質標的之條件，加上利率走低有利於成長股走勢。

部分評價相對更具吸引力，但同樣具備營收獲利穩定、資產負債表穩健之高品質標的，如醫療保健股，亦適合在當前後循環週期之投資環境，可適度留意；債市方面，非投資等級發債企業槓桿比率依舊低於歷史平均，信用風險相對持穩，投資吸引力料大幅改善。

台新全球多元資產組合基金經理人謝夢蘭認為，今年來全球股市震盪加遽，但現階段金融市場風險情緒仍然穩定，且基本面並未改變，持續看好第一季股市表現，建議布局跨國組合型平衡型基金，藉由股債彈性配置以及多元市場，發揮分散風險，同時可掌握股債輪動行情。

操作上股債投資比可採7比3，股票基金方面，短線領漲類股將由大型成長股及科技股轉向低基期及防禦族群；債券基金看好靈活入息策略基金，目前美國各天期債的殖利率是2008年金融海嘯後的最高點，無論投資級債還是非投等級債，在當前收益空間，都明顯超過過去10年的水準，目前的債券投資機會相當難得，靈活入息策略債券的彈性配置優勢，可大幅提勝率。

日盛目標收益組合基金研究團隊強調，全球經濟增長將連續第3年放緩，但將避免陷入衰退，許多國家，包括美聯儲，預計今年將降息，今年將成為降息年，債券殖利率下滑已成市場共識，緊縮政策結束對於風險性資產價格上漲有激勵作用。

在風險偏好情緒圍繞下，建議持續關注美、台股及科技股、非投等債與可轉債等資產發展。